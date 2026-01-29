Milan Femminile eliminato dalla Coppa Italia, coach Bakker: "Abbiamo creato così tante occasioni, meritavamo di più"

vedi letture

La Fiorentina segna all'ultimo respiro e vola in semifinale di Coppa Italia eliminando il Milan Femminile. Dopo l'1-1 della gara d'andata, il ritorno è stato in bilico per tutti i novanti minuti di gioco e in pieno recupero è arrivata la rete della vittoria viola firmata Sofie Bredgaard.

Fiorentina-Milan 1-0

90+1' Bredgaard

Queste le dichiarazioni di coach Bakker al termine della sfida:

Cos’è successo?

“Eh… Ci siamo dimenticate di segnare. Abbiamo creato così tante occasioni e meritavamo di più. Ma anche questo è il calcio, a volte ricevi meno di quanto meriti. Sono molto delusa e frustrata perché abbiamo giocato bene sia in fase di possesso che senza palla. Volevamo andare in Semifinale ma non è successo, siamo deluse”.

Una delle migliori partite in stagione nonostante il punteggio?

“Sono d’accordo. Se fossimo andate all’intervallo sopra di 2 gol ci sarebbe stata una partita totalmente differente. Vorrei dire qualcosa di positivo, ma a volte è difficile perché alla fine conta il risultato. Però per come giochiamo, per come siamo squadra, per come creiamo sono orgogliosa ma oggi non è arrivato il risultato”.

Ora arriva il match contro il Genoa…

“Domani torneremo ad allenarci insieme e dobbiamo subito switchare sulla prossima partita”.