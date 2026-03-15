Serie A Femminile, oggi alle 14 c'è Juventus-Milan
Risultati della 16ª giornata di Serie A Athora 2025/26
Parma-Genoa 1-1
23’ Rabot (P), 62’ Vigilucci (G)
Napoli Women-Lazio 0-1
68’ Monnecchi (L)
Domenica ore 12:30 (diretta DAZN)
Como Women-Ternana Women
Domenica ore 14:00 (diretta DAZN e RaiPlay, secondo tempo anche su RaiSport)
Juventus-Milan
Domenica ore 18:00 (diretta DAZN)
Roma-Fiorentina
Lunedì ore 12:30 (diretta DAZN)
Sassuolo-Inter
Classifica della Serie A Women: Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Lazio 27*, Napoli 25*, Fiorentina 24, Como Women 23, Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11, Parma 11*, Genoa 8*
* una gara in più
Programma della 17ª giornata di Serie A Athora 2025/26
Sabato 21 e domenica 22 marzo
Genoa-Juventus (sabato 21 ore 12:30)
Inter-Napoli Women (sabato 21 ore 16:15)
Lazio-Roma (sabato 21 ore 18:00)
Fiorentina-Parma (domenica 22 ore 12:30)
Ternana Women-Sassuolo (domenica 22 ore 15:00)
Milan-Como Women (domenica 22 ore 18:00)
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