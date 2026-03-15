Milan Femminile, le parole di Coach Bakker in vista della Juventus

vedi letture

In vista di Juventus-Milan valida per la 16^ giornata della Serie A Femminile, il sito ufficiale rossoneri raccontato come le rossonere arrivano a questa gara: "Juventus-Milan è alle porte, 16ª giornata di Serie A Women. Si giocherà il 15 marzo alle ore 14.00 a Biella presso lo Stadio Comunale Vittorio Pozzo-La Marmora. La squadra allenata da Coach Bakker affronterà le bianconere guidate da Mister Canzi, a caccia di punti preziosi in questa fase centrale della stagione. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Le rossonere stanno vivendo un periodo complicato. La vittoria manca da inizio febbraio - 2-1 casalingo al Genoa -, poi il doppio ko per 0-1 con Roma e Fiorentina e il più recente 2-2 a domicilio della Lazio. Un pareggio agrodolce, col gol avversario di Karczewska arrivato nel finale dopo la provvisoria rimonta. Il Milan occupa l'ottavo posto in classifica, a -7 dalla zona qualificazione in Champions League. Necessaria una scossa per riprendere terreno ed energia, questo difficile esame può essere la grande occasione. Assenti Donolato e Zanini, tornano Gemmi e Piga, Babb e Sorelli si sono allenate in gruppo.

"Sarà una partita difficile, della cui importanza siamo consapevoli, contro un'avversaria forte", le parole alla vigilia di Suzanne Bakker. "Dovremo rimanere compatte come squadra, dimostrando le nostre qualità e dando il massimo per ottenere un buon risultato".