Milan Femminile, Coach Bakker presenta la gara contro la capolista Roma
Oggi alle 12.30 il Milan Femminile sarà impegnata sul campo della capolista Roma nella gara valida per la 13^ giornata della Serie A Women. Ecco come arrivano le rossonere a questa partita: "Il Milan arriva a questa sfida con una serie positiva di risultati. Dopo aver vinto contro il Genoa per 2-1 nell'ultima giornata di Serie A Women, le rossonere hanno dimostrato di essere in crescita. La vittoria precedente contro la Ternana per 3-0 aveva dato slancio e fiducia alla squadra, che nelle ultime partite ha anche recuperato due protagoniste importanti come Monica Renzotti e Chanté Dompig. All'andata il successo contro le giallorosse sfuggì nel finale dopo una partita ben condotta ma stavolta il Milan, con la determinazione di dare continuità a questo momento positivo, proverà a ottenere un grande risultato. Assenti Sorelli, Babb e Piga".
Lo riferisce il sito ufficiale del Milan che poi riporta anche le parole di Coach Bakker che ha presentato così la gara contro le giallorosse: "Il nostro stile di gioco è stato chiaramente visibile ed è in continua evoluzione nelle recenti uscite. Il match contro la Roma sarà una nuova ed eccellente occasione per dimostrare le nostre qualità a livello di prestazione di squadra, di energia e di spirito combattivo. Il gruppo sta lavorando ogni giorno per crescere e avere successo in campo".
