Gran prova della Primavera femminile del Milan: risultato tennistico a Cesena

vedi letture

Nella 14esima giornata del Campionato Primavera di Serie A Femminile, le giovani rossoneri hanno battute per 1-6 il Cesena in trasferta. In rete: al 17' autogol, al 37' Strauss, all'8'st Cortinovis, al 9'st Galluzzi al 13'st Vitale e al 24'st Stendardi.

NUOVO RINFORZO PER IL MILAN FEMMINILE

Nuovo rinforzo in attacco per il Milan Femminile: dal FC Fleury 91 Feminines arriva infatti Ewelina Kamczyk che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028 e che indosserà la maglia numero 80. Ecco il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Ewelina Kamczyk dal FC Fleury 91 Feminines. L'attaccante polacca ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nata a Wodzisław Śląski (Polonia) il 22 febbraio 1996, Ewelina muove i primi passi nel Ludowy Klub Sportowy Krzyżanowice, prima di affermarsi con il Czarni Gorzyce. Nel 2013 debutta in Ekstraliga Kobiet con l'Unia Racibórz e nell'estate 2014 si trasferisce al Medyk Konin, dove conquista il primo titolo di Campione di Polonia e la Coppa nazionale. Dal 2015 si lega al Górnik Łęczna, diventando rapidamente una delle protagoniste del campionato: miglior marcatrice nel 2016/17, contribuisce alla vittoria di tre titoli polacchi consecutivi e di due Coppe di Polonia. Nel 2021 intraprende la prima esperienza all'estero, firmando con il Fleury e approdando nel campionato francese.

Ewelina è anche un punto fisso della nazionale polacca, con la quale ha conquistato un campionato europeo Under 17.

Ewelina Kamczyk indosserà la maglia numero 80".