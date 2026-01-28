Milan Femminile, domani la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina

Milan Femminile, domani la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina
Oggi alle 19:22MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi

Domani alle 18, allo Stadio Curva Fiesole - Viola Park, il Milan Femminile sarà impegnato nella gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata firmato Woldvik e Arrigoni. Suzanne Bakker, coach delle rossonere, ha presentato così la partita al sito ufficiale del Diavolo: "Il ritorno dei Quarti contro la Fiorentina sarà una partita tra due squadre con grandi qualità tecniche e tattiche. Siamo pronte a lottare per 90 minuti - o di più se necessario - per conquistare un posto in Semifinale".

Pablo Piñones-Arce, tecnico della squadra viola, ha invece dichiarato ai canali ufficiali della Fiorentina: ""La partita contro il Milan è importante, perché teniamo molto alla Coppa Italia. Dopo la gara di andata è ancora tutto in equilibrio ma noi giochiamo in casa e questo può fare la differenza. Dovremo essere pronte ad andare oltre i 90 minuti se necessario, ci giochiamo la Semifinale".