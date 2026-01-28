Milan Femminile, domani la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina
Domani alle 18, allo Stadio Curva Fiesole - Viola Park, il Milan Femminile sarà impegnato nella gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata firmato Woldvik e Arrigoni. Suzanne Bakker, coach delle rossonere, ha presentato così la partita al sito ufficiale del Diavolo: "Il ritorno dei Quarti contro la Fiorentina sarà una partita tra due squadre con grandi qualità tecniche e tattiche. Siamo pronte a lottare per 90 minuti - o di più se necessario - per conquistare un posto in Semifinale".
Pablo Piñones-Arce, tecnico della squadra viola, ha invece dichiarato ai canali ufficiali della Fiorentina: ""La partita contro il Milan è importante, perché teniamo molto alla Coppa Italia. Dopo la gara di andata è ancora tutto in equilibrio ma noi giochiamo in casa e questo può fare la differenza. Dovremo essere pronte ad andare oltre i 90 minuti se necessario, ci giochiamo la Semifinale".
