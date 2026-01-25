MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunate

MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunateMilanNews.it
Oggi alle 12:13MILAN FEMMINILE
di Federico Calabrese

Il Milan Femminile sarà impegnato contro la Ternana Women oggi alle 12.30 nella gara valida per la 11^ della Serie A Women. Questo il punto sulle giocatrici rossonere infortunate.

Babb -> intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro

Dompig -> problema muscolare flessore destro

Gemmi -> aggregata alla squadra, gioca con la Primavera

Piga -> problema muscolare polpaccio destro

Renzotti -> out a scopo precauzionale

Sorelli -> intervento chirurgico caviglia sinistra

Zanini -> aggregata alla squadra, gioca con la Primavera