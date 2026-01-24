Serie A Femminile, domani Milan-Ternana: le dichiarazioni della vigilia

Nella giornata di domani non sarà in campo solamente il Milan di mister Massimiliano Allegri. Ci sarà anche l'impegno del Milan Femminile allenato dalla coach Suzanne Bakker che ospiterà domani al "Velodromo Attilio Pavesi" di Fiorenzuola d'Arda alle ore 12.30 la Ternana, in occasione dell'ultima giornata del girone di andata del campionato femminile. Di seguito si riportano alcune dichiarazioni della vigilia, dei due allenatori, riportate dal sito ufficiale rossonero.

Coach Suzanne Bakker, Milan: "Conosciamo la Ternana e le loro caratteristiche: gioco fisico e tanta energia. Come rispondere a tutto questo dipende da noi. Portando in campo altrettanta energia, intensità e soprattutto la capacità di giocare insieme come una squadra".

Mister Mauro Ardizzone, Ternana: "Una partita importante per noi, affrontiamo una squadra forte che fa della tecnica la sua arma migliore. È stata una settimana particolare e intensa, siamo contenti perché la sfida contro l'Inter ci ha dato delle risposte importanti. Affronteremo questa gara come dovremo affrontarle tutte da qui alla fine".