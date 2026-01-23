Coppa Italia Femminile, i risultati dei match di andata dei quarti. Settimana prossima le gare di ritorno
Con la vittoria di ieri della Juventus sul campo del Napoli si sono conclusi i match di andata dei quarti di Coppa Italia Femminile. Le gare di ritorno sono in programma tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio. Ecco il programma completo:
COPPA ITALIA WOMEN – QUARTI DI FINALE
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
Reti: 10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
Reti: 26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Napoli Women-Juventus 1-2
Reti: 17’ Vangsgaard (J), 46’ Fløe (N), 88’ rig. Girelli (J)
Gare di ritorno – Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
