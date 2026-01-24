Pellegatti sicuro: “Contratto di Furlani rinnovato? Se Cardinale deciderà di interrompere la strada lo farà senza probelmi”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti si è espresso così sull'arrivo del nuovo investitore Manulife Comvets:
"Io dico che il problema non si pone. Gerry Cardinale che incontra Paolo Maldini il 5 giungo, parlando 10 minuti sull'addio di Ibra del giorno prima, così si dice, queste sono le indiscrezioni, ebbene ha incontrato il 5 giungo Paolo e Cardinale gli dice a Maldini che il rapporto con il Milan per lui è finito. Cioè Cardinale che ha deciso di mandare via Maldini, se decidesse di mandare via Giorgio Furlani prima della fine del contratto avrebbe dei problemi? Tutti i dirigenti hanno dei contratto che poi con diversi modi magari si rompono. Non credo che sia un probema. Non credo che un contratto non possa essere rotto. Poi magari deciderà di continuare con Furlani ma se dovesse decidere di interrompere questo rapporto, lo manderà via"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan