Fullkrug ritorna sul gol col Lecce: “Che bella giornata, che momento !”

Questo pomeriggio Niclas Fullkrug ha fatto visita al Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano, dove ha firmato magliette e incontrato i tanti tifosi corsi ad accoglierlo. Il tedesco poi ha risposto ad alcune domande in un Q&A esclusivo con Socios.

Il tuo motore va ancora a giri alti dopo quel gol contro il Lecce?

“È stata una bella giornata, piena di energia. Un bel momento, di unione, è stato bello che tutti hanno esultato con me. Assist incredibile di Ale (Saelemaekers, ndr), abbiamo esultato insieme, con i tifosi, a San Siro… Che momento è stato”.

Sul calore dei tifosi:

“C’è una grande cultura legata al Milan, non solo in curva sud, i fan rossoneri sono ovunque. Quando arriviamo in hotel, in città… Si vede che questo club ha una storia così grande ed una fanbase del genere”.

Le parole rilasciate a DAZN da Niclas Fullkrug, MVP indiscusso di Milan-Lecce, nel post partita.

Volevi proprio entrare… Sentivi che oggi fosse il giorno giusto per segnare?

“Volevo entrare. Ero pronto, pensavo fosse un buon momento per cambiare. Attaccavamo molto. Grande assist di Alexis, ricevere un assist del genere è il sogno di ogni attaccante”.

Com’è andato questo primo mese al Milan?

“Incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene. La fiducia per un attaccante è importante”.