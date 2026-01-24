Saelemaekers, dai due prestiti alla centralità nella squadra. Il dato che lo mette al primo posto

di Andrea La Manna

Uscito per infortunio al flessore durante Milan-Lecce, ieri Saelemaekers ha svolto l'intero allenamento in gruppo e quindi, salvo sorprese, dovrebbe essere recuperato per la trasferta di Roma e starà al mister decidere se schierarlo titolare o meno. Intanto però parliamo dell'importanza del belga, un giocatore diventato centralissimo e fondamentale nella rosa rossonera per la qualità e la quantità che in ogni partita dimostra. 

IL DATO - LA MEDIA VOTO
A dimostrazione di tutto ciò, c'è un dato che posizione il 56 al primo posto nella classifica dei rossoneri. Sto parlando della media voto da inizio stagione. Alexis è primo con 7.18 di media, davanti a Rabiot con 7.16 e Pulisic con 7.14. Un podio formato da giocatori fondamentali e comandato per l'appunto da Saelemaekers che, dopo i prestiti di Bologa e Roma, è finalmente diventato una pedina cruciale dei rossoneri.