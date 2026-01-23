Serie A Women, il programma dell'ultima giornata di andata: domenica alle 12.30 Milan-Ternana

vedi letture

Il sito della FIGC presenta così l'ultima giornata del girone di andata della Serie A Women: "Tra le gare di andata e quelle di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Women, nel weekend si gioca l’ultima giornata del girone di andata della Serie A Women Athora, con la Roma già campione d’inverno che sul campo del Genoa vuole chiudere alla grande la prima metà della stagione.

SABATO Ad aprire il lungo fine settimana sarà la sfida di sabato alle 15 a Formello tra la Lazio e la Fiorentina, entrambe reduci da pareggi nelle gare di andata dei quarti di coppa. Biancocelesti per l’aggancio a quota 18 punti, viola per avvicinarsi almeno per 24 ore alla Roma capolista.

DOMENICA Il programma della domenica sarà inaugurato da Milan-Ternana Women e Genoa-Roma. Le rossonere hanno iniziato il 2026 con due pareggi (0-0 a Parma, 1-1 in Coppa Italia con la Fiorentina); dall’altra parte le rossoverdi, che con la vittoria contro la Lazio hanno raggiunto il Genoa a quota 7 ma che mercoledì scorso hanno perso in casa contro l’Inter in Coppa Italia. Sempre alle 12.30, la Roma capolista sarà di scena sul campo di un Genoa ultimo a 7 punti – in compagnia proprio dalla Ternana – con l’obiettivo di mantenersi a distanza dalle inseguitrici, prima di concentrarsi sul derby di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì al Tre Fontane. Alle 15 le altre due partite. Como Women-Inter, match che sarà trasmesso in diretta anche su RaiSport e RaiPlay, si giocherà eccezionalmente a Meda, dove le nerazzurre proveranno a dare seguito alla serie di sei vittorie consecutive tra campionarto e Coppa Italia, successive all’eliminazione dalla UEFA Women’s Europa Cup. Di fronte ci sarà un Como che ha invece vinto una sola delle ultime cinque gare (coppa compresa) e che ha salutato Alisha Lehmann, passata al Leicester: è invece arrivata l’austriaca Viktoria Pinther, dal Parma. Al ‘Ricci’, Sassuolo e Napoli Women si ritrovano invece di fronte a distanza di un mese dal precedente di Coppa Italia, vinto dalla squadra di Sassarini, sconfitta giovedì a Cercola dalla Juventus. Esordio casalingo sulla panchina neroverde per Salvatore Colantuono.

LUNEDÌ A chiudere la prima metà del campionato sarà Juventus-Parma, in programma lunedì alle 18. Le bianconere hanno vinto tre delle ultime quattro partite, perdendo però solo quella di campionato; un solo successo in Serie A Women per le gialloblù, peggior attacco con soli 4 gol segnati".