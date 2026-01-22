Coppa Italia Women, oggi si chiude il programma dei quarti di andata

Oggi alle 14:20
di Federico Calabrese

Questo pomeriggio si chiuderà, con la sfida fra Napoli Women e Juventus, il programma delle gare d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Nelle sfide già giocate, l'Inter ha ipotecato la semifinale grazie al 2-0 in casa della Ternana Women. Pareggi tra Milan e Fiorentina e nel derby tra Lazio e Roma.

COPPA ITALIA WOMEN, I QUARTI DI FINALE DI ANDATA 
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus 