Coppa Italia Women, oggi si chiude il programma dei quarti di andata
MilanNews.it
Questo pomeriggio si chiuderà, con la sfida fra Napoli Women e Juventus, il programma delle gare d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Nelle sfide già giocate, l'Inter ha ipotecato la semifinale grazie al 2-0 in casa della Ternana Women. Pareggi tra Milan e Fiorentina e nel derby tra Lazio e Roma.
COPPA ITALIA WOMEN, I QUARTI DI FINALE DI ANDATA
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus
MILAN FEMMINILE
1-1 casalingo per il Milan Femminile contro la Fiorentina Femminile: la qualificazione alle semifinali si deciderà al ritorno
È tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Championsdi Franco Ordine
