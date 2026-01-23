Il Milan in prestito: Zeroli e Comotto giro di vite, Camarda verso l'operazione

Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono dodici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Dopo una lunga pausa invernale, il campionato croato riparte domani con la Dinamo di Bennacer che sarà in campo domenica in casa dell'Osijek. Il centrocampista algerino è stato comunque impegnato tra dicembre e gennaio con la sua nazionale per la Coppa d'Africa: la corsa si è interrotta ai quarti di finale contro la Nigeria, partita a cui l'ex rossonero non ha partecipato per uno stiramento alla coscia rimediato negli ottavi contro il Congo. Tre presenze in Coppa per Bennacer.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 11

Reti: 1

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Pedina sempre centrale dello schieramento tattico di mister Davide Nicola con la Cremonese, il centrocampista francese ha giocato da titolare tutta la partita che la formazione grigiorossa ha pareggiato per 0-0 in casa contro l'Hellas Verona. Nel weekend per i lombardi sfida in trasferta in casa di un'altra neopromossa come il Sassuolo.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 21

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

L'ultima presenza del giovane attaccante risale alla sfida persa contro la Roma nel giorno dell'Epifania: Camarda ha subito un intervento alla spalla e avrebbe deciso, come riportato da MilanNews.it negli ultimi giorni, di andare per l'operazione. Milan e Lecce, a questo punto, dovranno decidere anche del futuro del ragazzo che, se andrà sotto i ferri, ne avrà almeno per due mesi. Uno stop che non ci voleva e che interrompe in maniera brusca il processo di crescita della punta.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 19

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

La Coppa d'Africa della Nigeria si è fermata in semifinale, con la sconfitta ai rigori contro il Marocco: decisivo anche un errore dello stesso Chukwueze. Le Super Eagles si sono rifatte vincendo la finalina per il terzo posto. L'esterno del Fulham chiude la competizione con un bottino di 5 presenze e due assist. Questo fine settimana ci sarà anche il ritorno a disposizione in Premier League: i Cottagers ospitano domani alle ore 16 il Brighton.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 10

Reti: 2

Assist: 4

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Un grande inizio di anno 2026 per Lorenzo Colombo che ha scaldato i suoi motori in questa stagione: nelle prime tre partite delle quattro giocate nel mese di gennaio, il classe 2002 ha trovato tre reti consecutive contro Pisa, Milan e Cagliari. Nell'ultimo weekend il Grifone non è andato oltre lo 0-0 in casa del Parma con Colombo partito dall'inizio e sostituito nel finale da De Rossi, all'89° minuto.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 23

Reti: 5

Assist: 3

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Messo alle spalle l'infortunio, il centrocampista classe 2008 sta iniziando a prendere confidenza con il campionato di Serie B, sfruttando anche l'assenza di qualche compagno ai box. Nonostante la sconfitta in casa del Palermo per 1-0, i tifosi dello Spezia hanno votato proprio il prodotto del vivaio rossonero come migliore in campo dello Spezia: Comotto è stato schierato titolare e ha giocato fino al 61° minuto. Domani alle 19.30 l'impegno casalingo contro l'Avellino.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12

Reti: 0

Assist: 1

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Dopo due mesi neri, a novembre e dicembre, il Bournemouth è in risalita anche grazie al laterale spagnolo che è una certezza della formazione di Iraola. Nelle ultime 9 partite, cioè dopo l'unica gara in cui è stato messo in panchina per 90 minuti, è stato schierato titolare nove volte, finendo la partita in sette occasioni. Così è successo anche nel corso dell'ultimo weekend con il Bournemouth che ha pareggiato in casa del Brighton, subendo la rete dell'1-1 nei minuti finali.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 19

Reti: 0

Assist: 1

ALVARO MORATA (Como)

La partita che il Como ha vinto per 0-3 all'Olimpico contro la Lazio è stata la settima gara consecutiva saltata da Alvaro Morata per l'infortunio agli adduttori: il centravanti spagnolo è sicuramente molto vicino al rientro ma ancora non dovrebbe essere questo fine settimana quello buono per rivederlo in campo: la formazione lariana sarà di scena domani sulle rive del lago contro il Torino.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 15

Reti: 0

Assist: 1

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Continua nel suo ruolo da comprimario all'Atalanta il centrocampista americano. Nel fine settimana era stato schierato dal primo minuto nella sfida che poi i bergamaschi hanno pareggiato per 1-1 contro il Pisa, in Toscana: Musah è stato poi cambiato al minuto 56. Nella gara persa in Champions League, in casa contro l'Athletic Club, invece, Musah è rimasto seduto in panchina per tutta la durata della gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 17

Reti: 0

Assist: 1

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Pobega è una solida realtà del centrocampo del Bologna con mister Vincenzo Italiano che lo utilizza con continuità, come accaduto in questa settimana in cui è tornata l'Europa, anche se i risultati hanno lasciato amaro in bocca. In campionato il centrocampista ha giocato da titolare per 72 minuti nella partita persa al Dall'Ara 1-2 contro la Fiorentina; in Europa League, Pobega è partito da titolare contro il Celtic ma è stato sostituito al minuto 56, con la squadra sotto in casa di due reti. Nel corso della ripresa il Bologna è riuscito a pareggiare.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Presenze: 23

Reti: 2

Assist: 2

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Presente, anzi presentissimo Filippo Terracciano nella difesa di mister Nicola a Cremona: oramai non è più una novità. Tra i più presenti in assoluto in campionato, ha saltato solamente una partita per febbre e nove minuti finali della decima giornata contro la Juventus. Per il resto sempre in campo dal primo minuto e per tutta la partita, come è accaduto anche nel pareggio interno contro l'Hellas Verona per 0-0.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 21

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)

Cambio di esperienza per Kevin Zeroli, dopo sostanzialmente un anno di Monza. Dopo i due prestiti, nella seconda parte della scorsa stagione e nella prima di questa, il centrocampista classe 2005 è stato girato alla Juve Stabia che gli assicurava maggiore continuità in campo rispetto alla formazione brianzola (5 presenze in sei mesi, solo due da titolare). A Castellammare Zeroli ritrova come tecnico Ignazio Abate con cui ha fatto meraviglie ai tempi del Milan Primavera. Per ora già due presenze su due, una da subentrato all'intervallo e l'altra da titolare per 68 minuti: rispettivamente un pareggio col Pescara e una vittoria esterna a Bari.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7 (5 Monza + 2 Juve Stabia)

Reti: 0

Assist: 0