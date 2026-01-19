Camarda ha deciso, si opera alla spalla: out 2-3 mesi e futuro da decidere

vedi letture

La stagione di Francesco Camarda rischia di interrompersi per lungo tempo: il giovane attaccante classe 2008 di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce per quest'anno, ha saltato le ultime tre gare contro Parma, Inter e rossoneri per un infortunio alla spalla. Il club salentino aveva inizialmente pronosticato uno stop di una ventina di giorni ma la realtà parla di un problema più grave e che probabilmente verrà affrontato in maniera diretta, come deciso dal calciatore stesso.

Francesco Camarda, infatti, ha deciso di operarsi alla spalla infortunata, su cui al momento ha troppo dolore. L'intervento all'articolazione è uno dei più complessi in materia e prevede anche un periodo di recupero abbastanza lungo: si pronostica uno stop tra i 2 e i 3 mesi per il giovane centravanti di proprietà milanista. Questo vorrebbe dire che Camarda rientrerebbe solamente per il finale di stagione e sarà nuovamente in forma al 100% solamente per l'inizio della nuova stagione. Da decidere, dunque, come si procederà nell'accordo tra Lecce e Milan: il baby attaccante era arrivato in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Già da ieri i club sono in contatto per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa, in primis il giovane calciatore.