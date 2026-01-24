Fullkrug sicuro: “Atmosfera di San Siro speciale. Club veramente accogliente”

Questo pomeriggio Niclas Fullkrug ha fatto visita al Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano, dove ha firmato magliette e incontrato i tanti tifosi corsi ad accoglierlo. Il tedesco poi ha risposto ad alcune domande in un Q&A esclusivo con Socios.

La tua esperienza migliore in carriera?

“Ce ne sono un paio davvero grandi. Non solo i “big match”, ma essere promosso in Bundesliga con il Werder Brema è stato un grande momento. Anche quando sono stato capocannoniere in Bundes… Quando ho giocato la mia prima partita ai Mondiali con la Germania… E anche, devo dirlo, l’ultima partita a San Siro con il gol, le emozioni… È difficile da descrivere, così tanta adrenalina, così tante emozioni… Un feeling davvero positivo grazie all’enorme energia che c’era nello stadio”.

Cos’è la cosa che ti ha impressionato di più del mondo Milan da quando sei arrivato?

“Devo dire l’atmosfera di San Siro. Ci ho giocato con il Dormtund due anni fa ed era già stata una notte speciale. Ma ora indossare la maglia del Milan e chiamare San Siro “casa”… È speciale. I tifosi ci caricano, il coro della Curva Sud prima della partita è speciale, lo adoro. Aggiungo anche che è stato facile entrare nel gruppo, tutti ti trattano come se facessi parte della famiglia. È un club veramente accogliente”.