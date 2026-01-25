Serie A Women, bel successo del Milan contro la Ternana: 3-0 per le rossonere

di Enrico Ferrazzi

Bella vittoria del Milan Femminile che ha battuto in casa la Ternana Women con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Van Dooren e alla rete di Kyvag. Con questo successo, la squadra rossonera di Bakker sale a quota 17 punti in classifica. 

SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA

Già giocate
Lazio-Fiorentina 3-0
29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)
Milan-Ternana Women 3-0
34' e 80' van Dooren, 84' Kyvag
Genoa-Roma 0-1
45' Giugliano

Domenica 25 gennaio
Ore 15:00 - Como Women-Inter 
Ore 12:30 - Sassuolo-Napoli Women

Lunedì 26 gennaio
Ore 18:00 - Juventus-Parma

Classifica - Roma 28*, Inter 18, Lazio 18*, Fiorentina 18*, Juventus 17, Milan 17*, Como Women 16, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7*, Ternana Women 7*

*una gara in più