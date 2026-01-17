Serie A Women, le formazioni ufficiali di Parma-Milan
Queste le formazioni ufficiali di Parma-Milan, gara valida per la 10^ giornata della Serie A Women che inizierà alle 12.30:
PARMA: Ceasar, Kajan, Masu, Esteve Quintero, Real Carranza, Distefano, Dominguez Rojo, Ambrosi, Uffren, Benedetti, Cox. A disp.: Fabiano, Copetti, Rabot, Pondini, Lonati, Pinther, Cardona Miguel, Zamanian Bakhtiari, Cissoko, Gueguen, Skrzypczak. All.: Valenti.
MILAN: Giuliani, Koivisto, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw, Park, Soffi, Piga, De Sanders, Appiah. A disp.: Tornghi, Belloli, Cernoia, Mascarello, Stokic, Renzotti, Keijzer, Cesarini, Strauss, Donolato. All.: Bakker.
Serie A Women, il programma completo della 10^ giornata
Sabato 17 gennaio
Parma-Milan ore 12:30
Fiorentina-Genoa ore 15:00
Napoli Women-Como Women ore 18:00
Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Lazio ore 15:00
Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)
