Coppa Italia Women, iniziano i quarti: spicca Milan-Fiorentina

Oggi alle 14:40MILAN FEMMINILE
di Federico Calabrese

Tra oggi e giovedì andranno in scena le sfide d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Il programma si aprirà oggi pomeriggio alle 18:00 con la gara fra Milan e Fiorentina.

Queste le gare di andata della Coppa Italia Women

Martedì 20 gennaio
Ore 18: Milan-Fiorentina
Mercoledì 21 gennaio
Ore 18: Ternana Women-Inter
Ore 20.30: Lazio-Roma
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus