Maignan, la fumata bianca dopo la Roma: previsto incontro decisivo

E pensare che nel mese di giugno, nella storica prima finestra straordinaria di dieci giorni creata ad hoc per il Mondiale per Club, Mike Maignan era stato a un passo dall'addio al Milan destinazione Chelsea. Come possono cambiare le cose in pochi mesi e grazie a qualche piccolo grande dettaglio: il portiere e capitano rossonero è sempre più vicino al rinnovo di contratto con il club rossonero, come ricorda quest'oggi la Gazzetta dello Sport. Un successo a 360 gradi: per il giocatore, per il club, per Max Allegri, per tutti i compagni e tutti i tifosi. Per l'ufficialità manca ancora l'ultimissimo passaggio.

Fumata bianca

Roma, tra le tante cose, è anche la città delle fumate: nell'ultimo anno ne abbiamo avuto la riprova con un nuovo Conclave e l'elezione di Papa Leone. E anche per Mike Maignan la tanto attesa fumata bianca dovrebbe essere ormai prossima. Bisognerà aspettare ancora proprio la partita con la Roma che si giocherà allo stadio Olimpico domenica sera alle 20.45, una gara, tra l'altro, di importanza capitale nell'economia della stagione milanista. Ecco dopo questo impegno, come scrive la rosea, è in programma l'incontro decisivo tra il club e l'agente del capitano rossonero Jonathan Kebe: l'obiettivo è arrivare alla definitiva stretta di mano che cancellerà tutti i dissapori e le incomprensioni del passato.

Commissioni

A prolungare i tempi di attesa, negli ultimi giorni, erano state le trattative sulle commissioni per gli agenti: un tema che è sempre più delicato e su cui il Milan stesso, come club, è molto sensibile e misurato. Anche su questo punto però si è arrivati a un'intesa generale e l'incontro di settimana prossima servirà proprio a definire una volta per tutte l'accordo di rinnovo. Mike Maignan si legherà ai colori rossoneri fino al 2031 (da capire se direttamente o con la formula del quadriennale più uno) e percepirà uno stipendio da top della rosa: 5 milioni più bonus, poco meno di Rafael Leao che rimane il più pagato. Un'investitura importante, da ambo le parti.