Milan Femminile, Nazzarena Grilli entra nello staff di Suzanne Bakker
Il sito ufficiale del Milan ha annunciato l'ingresso di Nazzarena Grilli nello staff di Suzanne Bakker come Collaboratrice Tecnica della Prima Squadra femminile. Ecco il comunicato: "Nazzarena Grilli entra a far parte dello staff di Suzanne Bakker come Collaboratrice Tecnica della Prima Squadra femminile. Figura di grande esperienza nel calcio femminile italiano, Grilli vanta un percorso ricco di successi sia da calciatrice sia da allenatrice.
In carriera ha conquistato tre Scudetti da giocatrice e importanti traguardi in panchina, tra cui uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e la Panchina d'Oro 2010/11. In ambito federale ha ricoperto incarichi di rilievo con le Nazionali giovanili azzurre, guidando l'Under 16, l'Under 17 e l'Under 23. Un innesto di valore e competenza che rafforza ulteriormente lo staff tecnico del Club"
