Serie A Femminile, le formazioni ufficiali del derby di Milano

Oggi alle 14:55MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter, gara valida per la Serie A Femminile:

MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Koivisto; Grimshaw, Mascarello, Van Dooren; Kyvag, Ijeh, Park. A disp.: Estevez, Belloli, Lopez, Stokic, Soffia, Keijzer, Cesarini, Appiah, Donolato. All.: Bakker.

INTER (3-4-2-1): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andres; Merlo, Santi, Csiszar, Glionna; Magull, Detruyer; Wullaert.  A disp.: Piazza, Belli, Pleidrup, Bugeja, Vilhjalmsdottir, Polli, Van Djik, Robustellini, Tomasevic, Schough, Bartoli, Consolini. All.: Piovani.