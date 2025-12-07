Serie A Women, festa Milan: 2-0 al Napoli e 3° posto

Ieri si sono giocati i primi due match dell'ottava giornata della Serie A Women: il Milan, grazie alle reti di Grimshaw e Appiah, ha battuto 2-0 in trasferta il Napoli e con questo successo al terzo posto in classifica con 13 punti, a -1 dalla Juventus e a -6 dalla Roma capolista. L'altra gara che si è giocata è stata proprio quella tra le prime due della classifica ed è terminata 1-1. Ecco il racconto del sito della FIGC: "L’ottava giornata della Serie A Women Athora 2025-26 si apre con un pareggio e una vittoria esterna. Il segno X matura nel big match di questo turno, con l’1-1 tra Roma e Juventus. All’eurogol di Bergamaschi, risponde infatti Pinto. Le giallorosse mantengono ovviamente il primato in classifica, così come restano cinque le lunghezze di margine sulle campionesse d’Italia in carica, salite però al 2° posto. Il colpo in trasferta è invece festeggiato dal Milan, che batte 2-0 il Napoli Women grazie alle reti di Grimshaw e Appiah, prendendosi provvisoriamente la 3ª piazza, in attesa che si completi il quadro di questa giornata. Tra domenica e lunedì previste infatti altre quattro partite, tutte visibili su DAZN. Apre il lunch match domenicale Inter-Genoa, poi Fiorentina-Ternana Women, Parma-Como Women e infine il posticipo Sassuolo-Lazio dell’8 dicembre.

ROMA-JUVENTUS 1-1. Un tempo per parte e un punto a testa. In un Tre Fontane gremito dal pubblico delle grandi occasioni, il big match di questa 8ª giornata si chiude in parità. Prima metà di gara dominata dalle giallorosse, che sbloccano la sfida al 12’ con la prodezza di Bergamaschi: destro da cineteca dai 30 metri e palla all’incrocio, dove de Jong non può proprio arrivare. Ripresa invece completamente a tinte bianconere. Pinto imbuca difatti il pareggio al 70’, dopo grande slalom di Stølen Godø nell’area romanista. In pieno recupero, le ospiti hanno pure la doppia chance per vincere questa supersfida, ma sia Krumbiegel che Carbonell peccano di precisione a tu per tu con Baldi. La Juventus si conferma comunque tanto solida quanto cinica: dalla stagione 1986-87, tra le squadre con otto o meno gol segnati dopo otto partite di un singolo campionato, nessuna ha conquistato più punti rispetto alla Signora: 14 con otto reti realizzate, come la Turris nel 1991-92.

NAPOLI WOMEN-MILAN 0-2. Al Piccolo di Cercola, l’undici allenato da Bakker festeggia una vittoria che gli consente di appaiare in classifica proprio il club partenopeo, a quota 13 punti. Merito soprattutto di Park, dato che la centrocampista sudcoreana prende il posto di Cernoia a inizio ripresa e propizia entrambe le reti del Diavolo. Prima consente a Grimshaw di spezzare gli equilibri al 65’, servendola con una scucchiaiata precisa in area. La capitana milanista può allora celebrare il suo ritorno al gol dopo due anni e 45 giorni dall’ultima volta. Poi, in pieno recupero, Park lancia splendidamente in campo aperto la neoentrata Appiah, permettendo così alla giovane attaccante italiana (classe 2007) di siglare il 2-0 ospite e diventare pure la più giovane giocatrice ad aver segnato in questa Serie A.

Risultati dell’8ª giornata di Serie A Athora 2025/26

Napoli Women-Milan 0-2

65’ Grimshaw (M), 90+4’ Appiah (M)

Roma-Juventus 1-1

12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)

Inter-Genoa

Domenica ore 12:30 (diretta DAZN)

Fiorentina-Ternana Women

Domenica ore 15:00 (diretta DAZN)

Parma-Como Women

Domenica ore 18:00 (diretta DAZN)

Sassuolo-Lazio

Lunedì ore 12:30 (diretta DAZN)

Programma della 9ª giornata di Serie A Athora 2025/26

Sabato 13 e domenica 14 dicembre

Como Women-Fiorentina (sabato 13 ore 12:30)

Juventus-Napoli Women (sabato 13 ore 12:30)

Milan-Inter (sabato 13 ore 15:00)

Ternana Women-Roma (sabato 13 ore 18:00)

Genoa-Sassuolo (domenica 14 ore 12:30)

Lazio-Parma (domenica 14 ore 15:00)".