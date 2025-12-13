MN - Il bollettino medico del Milan Femminile. Derby di Milano: Furlani e Tare presenti sugli spalti

MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi
Questo il bollettino medico del Milan Femminile per il derby di Milano:

Babb: intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro

Cernoia: problema muscolare flessore sinistro

Dompig: problema muscolare flessore destro

Gemmi: ricostruzione crociato anteriore sinistro 

Renzotti: problema muscolare flessore sinistro

Sorelli: intervento chirurgico caviglia sinistra

Zanini: ricostruzione crociato anteriore sinistro

Presente al derby di Milano, che si sta giocando allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, anche l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare. 
 