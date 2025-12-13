Serie A Femminile, 1-1 tra Milan e Inter a fine primo tempo

Si è concluso poco fa con il risultato di 1-1 il prmo tempo di Milan-Inter, gara valida per la 9^ giornata di Serie A Femminile che si sta giocando allo stadio Chintetti di Solbiate Arno: rossonere in vantaggio al 9' con Van Doore, brava a sfruttare un assist perfetto di Grimshaw, poi però al 19' è arrivato il gol del pareggio di Andres di testa su azione da calcio d'angolo.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter, gara valida per la Serie A Femminile:

MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Koivisto; Grimshaw, Mascarello, Van Dooren; Kyvag, Ijeh, Park. A disp.: Estevez, Belloli, Lopez, Stokic, Soffia, Keijzer, Cesarini, Appiah, Donolato. All.: Bakker.

INTER (3-4-2-1): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andres; Merlo, Santi, Csiszar, Glionna; Magull, Detruyer; Wullaert. A disp.: Piazza, Belli, Pleidrup, Bugeja, Vilhjalmsdottir, Polli, Van Djik, Robustellini, Tomasevic, Schough, Bartoli, Consolini. All.: Piovani.

