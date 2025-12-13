Disfatta per il Milan Femminile: rossonere sconfitte 1-5 nel derby

A Solbiate Arno l'Inter rimonta il vantaggio iniziale di Van Dooren e si impone nella stracittadina

Finisce con una sconfitta l'anno solare in Serie A Women delle rossonere, perché a Solbiate Arno è l'Inter ad aggiudicarsi il Derby valido per la 9ª giornata di campionato. 5-1 il punteggio finale di una partita sbloccata dal Milan dopo 10' con un bel gol di Van Dooren, ma capovolta nel secondo tempo da parte delle nerazzurre, con la squadra di Bakker che ha anche accusato il colpo dell'infortunio subito da Mascarello a metà prima frazione.

Un punteggio eccessivamente severo, quello rimediato nell'inedito scenario del Chinetti: grinta e generosità non sono bastate per dare continuità al prezioso successo contro il Napoli e mantenersi ai piani alti di una classifica comunque equilibrata, da risalire nel nuovo anno perché nessun obiettivo ci è precluso. Prima delle festività, però, ci sarà un appuntamento importante per riscattare il pomeriggio odierno, l'Ottavo di finale di Coppa Italia sul campo del Genoa - già affrontato a ottobre - domenica 21 alle 14.30. Forza ragazze!

LA CRONACA

Sostenute sugli spalti del Chinetti anche dal nostro amministratore delegato Giorgio Furlani, le rossonere provano a lungo in avvio a cercare un varco nell'attenta difesa nerazzurra. E lo trovano al 9': cross basso di Grimshaw, inserimento di Van Dooren che non lascia scampo a Rúnarsdóttir per l'1-0. Le ospiti reagiscono, trovando il pari con Andrés al 19' sugli sviluppi di un corner. Incassato il colpo - anche dell'infortunio occorso a Mascarello - e subita l'iniziativa interista sulle palle inattive, le rossonere escono alla distanza costruendo due opportunità nel quarto d'ora conclusivo della prima frazione, ma né Piga al 31' né Grimshaw al 41' riescono a impensierire la porta difesa da Rúnarsdóttir.

La ripresa parte con una doccia fredda per la squadra di Bakker, dal momento che l'Inter passa in vantaggio al 49' con una mischia in area risolta da Csiszár. Il Milan prova la reazione, ma senza sfondare e a cavallo dell'ora di gioco subisce la doppietta della subentrata Bugeja. Le rossonere provano la reazione d'orgoglio anche con i cambi, tentando di imbastire la manovra offensiva. Al 78' Ijeh si gira bene in area impegnando Rúnarsdóttir in una parata a terra, mentre all'81' la bella progressione centrale di Van Dooren termina con un tiro respinto. Finisce 5-1, perché all'82' Bugeja firma la tripletta personale con un sinistro a giro.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-5

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga (27'st Soffia), Arrigoni; Van Dooren, Mascarello (21' Keijzer), Grimshaw; Park (40'st Stokić), Ijeh, Kyvåg (26'st Appiah). A disp.: Belloli, Estévez, Lopez; Donolato; Cesarini. All.: Bakker.

INTER (3-5-2): Rúnarsdóttir; Bowen (34'st Pleidrup), Milinković, Andrés; Merlo, Detruyer (35'st Tomašević), Santi (1'st Bugeja), Csiszár, Glionna (1'st Schough); Magull, Wullaert (38'st Polli). A disp.: Belli, Piazza; Bartoli, Consolini, Robustellini, Van Dijk; Vilhjálmsdóttir. All.: Piovani.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Gol: 9' Van Dooren (M); 19' Andrés (I); 4'st Csiszár (I); 13'st, 18'st e 37'st Bugeja (I).