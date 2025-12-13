Milan Femminile, oggi il Derby con l'Inter al Chinetti di Solbiate

Il Milan si prepara ad affrontare l'Inter nella 9ª giornata della Serie A Women 2025/26. La partita si terrà il 13 dicembre alle 15.00 allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, solitamente cornice delle partite di Milan Futuro. Le rossonere, guidate da coach Bakker, cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica contro la squadra allenata da mister Piovani. Con entrambe le squadre in cerca di punti preziosi, questo incontro promette di essere avvincente. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Il Milan arriva a questo incontro con una vittoria convincente per 2-0 contro il Napoli Women nell'ultima giornata di Serie A Women. Questo risultato ha permesso alle rossonere di mantenere la 5ª posizione in classifica, dimostrando una forma solida nelle ultime partite. La squadra di coach Bakker è determinata a continuare su questa strada positiva, cercando di ottenere un altro risultato favorevole nel derby. Situazione assenti: out Cernoia, Dompig e Renzotti, oltre alle lungodegenti Babb, Gemmi, Zanini e Sorelli

Le parole di Suzanne Bakker alla vigilia del match: "Il derby di Milano è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione, è Milano. Una gara speciale che attendevamo e che siamo pronte ad affrontare".