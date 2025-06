L'Italia Femminile risale nel Ranking Fifa: è tredicesima. Primi gli Stati Uniti

La FIFA ha comunicato sui propri canali ufficiali il nuovo Ranking per le nazionali femminili. Tutto invariato sul podio con gli Stati Uniti che restano davanti a Spagna e Germania, mentre il Brasile compie un balzo in avanti conquistando quattro posizioni e piazzandosi ai piedi del podio davanti a Inghilterra e Svezia. Recupera una posizione anche l’Italia che torna al 13° posto scavalcando l’Islanda. Importante avanzata anche per la Colombia che entra tra le prime venti al mondo ottenendo un 18° posto che rappresenta il punto più alto della sua storia. Fra le altre la nazionale che ha conquistato più posizioni in assoluto è l'Egitto che è salita di sette posizioni (dal 100° al 93°), mentre quelle che hanno perso più posizioni sono Emirati Arabi e Cipro che sono scese di cinque posizioni.

Oltre alla Spagna, che abbiamo visto mantenere il secondo posto, le altre due rivali nel Girone dell’Europeo Femminile della squadra allenata da Andrea Soncin - Belgio e Portogallo – sono rispettivamente al 20esimo e 22esimo posto.

Ranking FIFA

1) Stati Uniti 2057.19

2) Spagna 2034.34

3) Germania 2030.88

4) Brasile 2004.31 (+4 posizioni)

5) Inghilterra 1999.78 (-1)

6) Svezia 1989.21

7) Giappone 2001.90 (-2)

8) Canada 1974.46 (-1)

9) Corea del Nord 1944.23

10) Francia 1941.61 (+1)

11) Paesi Bassi 1926.68 (-1)

12) Danimarca 1888.682

13) Italia 1878.37 (+1)

14) Islanda 1855.37 (-1)

15) Australia 1854.17 (+1)

16) Norvegia 1859.07 (-1)

17) Cina 1801.35

18) Colombia 1797.42 (+3)

19) Austria 1749.941 (-1)

20) Belgio 1793.93