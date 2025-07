Femminile, Bakker: "Ho visto buoni segnali, lavoreremo ancora sui punti da migliorare"

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha parlato a Milan TV dopo le amichevoli contro Norimberga e Zurigo. Queste le sue considerazioni: “È stata la nostra prima amichevole dopo due settimane di allenamento. Era importante che tutte le ragazze potessero giocare almeno 45 minuti ed è stato così. Non ci sono stati infortuni, sono soddisfatta perché è un primo passo nella preparazione. Ho visto buoni segnali nella costruzione del gioco e nel modo in cui vogliamo pressare. Ovviamente vogliamo vincere, e non ci siamo riuscite, ma la prossima settimana lavoreremo sui punti da migliorare”.

In cosa potete migliorare?

“Siamo a tre settimane di lavoro, possiamo crescere sia nel pressing che nelle scelte dopo il recupero palla, oltre che nella costruzione e nella condizione fisica. Tutte le giocatrici potranno giocare più minuti perché vogliamo prepararle al meglio per la prima partita ufficiale in Women’s Cup contro il Sassuolo”.

Sul percorso dell’Italia Femminile agli Europei:

“La Nazionale Italiana ha mostrato quanto sia cresciuto il calcio femminile in Italia. Sei anni fa le giocatrici non erano ancora professioniste, hanno dimostrato grande passione. Il calcio è più di una partita: è un sogno anche per le giovani, un’opportunità reale per puntare in alto. Credo che il calcio femminile italiano migliorerà ogni anno”.