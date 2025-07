Il Milan Femminile disputerà le gare interne della stagione 25/26 presso Fiorenzuola d'Arda

Conseguentemente alla temporanea indisponibilità dello Stadio del Centro P. Vismara PUMA House of Football a seguito dei lavori di ammodernamento ad oggi in corso, il Milan comunica ufficialmente che la Prima Squadra Femminile disputerà le gare ufficiali della stagione sportiva 2025/2026, per il periodo di indisponibilità del suddetto Stadio, presso il seguente impianto:

VELODROMO ATTILIO PAVESI

Via Campo Sportivo, 1, Fiorenzuola d'Arda

IL CALENDARIO DEL MILAN FEMMINILE

Dopo la nuova Women's Cup, è stata svelata anche la Serie A Women 2025/26. Un nuovo campionato, ampliato con l'importante passaggio da dieci a dodici squadre. 22 giornate complessive, gironi di andata e ritorno senza più la fase finale. Le rossonere di Suzanne Bakker ripartono da una stagione conclusa in crescendo con una squadra rinnovata e vogliosa di tornare a competere per il vertice.

Si partirà dalla trasferta col Genoa nel fine settimana di inizio ottobre, conclusione prevista per metà maggio sul campo di un'altra neopromossa, la Ternana Women. Importante sottolineare come a causa dei lavori di ammodernamento allo Stadio della PUMA House of Football, la nostra Prima Squadra femminile disputerà - fino a nuovo aggiornamento - le proprie gare interne presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda (PC).

GIRONE DI ANDATA

1ª giornata (4-5 ottobre 2025): Genoa-Milan

2ª giornata (11-12 ottobre 2025): Milan-Roma

3ª giornata (18-19 ottobre 2025): Fiorentina-Milan

4ª giornata (1-2 novembre 2025): Milan-Lazio

5ª giornata (8-9 novembre 2025): Milan-Juventus

6ª giornata (15-16 novembre 2025): Como Women-Milan

7ª giornata (22-23 novembre 2025): Milan-Sassuolo

8ª giornata (6-7 dicembre 2025): Napoli Women-Milan

9ª giornata (13-14 dicembre 2025): Milan-Inter

10ª giornata (17-18 gennaio 2026): Parma-Milan

11ª giornata (24-25 gennaio 2026): Milan-Ternana Women

GIRONE DI RITORNO

12ª giornata (31 gennaio-1 febbraio 2026): Milan-Genoa

13ª giornata (7-8 febbraio 2026): Roma-Milan

14ª giornata (14-15 febbraio 2026): Milan-Fiorentina

15ª giornata (21-22 febbraio 2026): Lazio-Milan

16ª giornata (14-15 marzo 2026): Juventus-Milan

17ª giornata (21-22 marzo 2026): Milan-Como Women

18ª giornata (3-4 aprile 2026): Sassuolo-Milan

19ª giornata (25-26 aprile 2026): Milan-Napoli Women

20ª giornata (2-3 maggio 2026): Inter-Milan

21ª giornata (9-10 maggio 2026): Milan-Parma

22ª giornata (16-17 maggio 2026): Ternana Women-Milan

LE DATE DELLA SERIE A

INIZIO: 4-5 ottobre 2025

FINE: 16-17 maggio 2026

SOSTE: 25-26 ottobre, 29-30 novembre, 28 febbraio-1 marzo, 7-8 marzo, 11-12 aprile, 18-19 aprile (impegni delle Nazionali), 27-28 dicembre, 3-4 gennaio (festività natalizie)

LE DATE DELLA COPPA ITALIA

TURNO PRELIMINARE: 30-31 agosto 2025

1° TURNO: 20-21 settembre 2025

2° TURNO: 20-21 dicembre 2025

QUARTI DI FINALE (andata): 20-21-22 gennaio 2026

QUARTI DI FINALE (ritorno): 27-28-29 gennaio 2026

SEMIFINALE (andata): 9-10-11 marzo 2026

SEMIFINALE (ritorno): 28-29 marzo 2026

FINALE: sabato 23 o domenica 24 maggio 2026

LE DATE DELLA SERIE A WOMEN'S CUP

1ª giornata (23-24 agosto 2025): Milan-Sassuolo

2ª giornata (6-7 settembre 2025): Roma-Milan

3ª giornata (13-14 settembre 2025): Milan-Ternana Women

Semifinale: 24-25 settembre 2025

Finale: 27 o 28 settembre 2025