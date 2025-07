Milan Femminile, si riparte: triangolare in Svizzera e Women’s Cup nel mirino

Archiviata l’esperienza all’Europeo femminile 2025, è tempo di voltare pagina per le rossonere impegnate con le rispettive nazionali. Tra queste, Laura Giuliani, punto fermo della porta azzurra, e Julie Piga, difensore affidabile al debutto europeo con l’Italia, si apprestano a rientrare in gruppo sotto la guida di Suzanne Bakker.

La preparazione del Milan Femminile entra ora nel vivo con un primo banco di prova concreto: sabato 26 luglio le rossonere saranno protagoniste di un triangolare internazionale in Svizzera, a Dübendorf, dove affronteranno il Norimberga e le padrone di casa dello Zurigo. Si tratterà di test importanti sia sotto il profilo atletico che tattico, utili a mettere minuti nelle gambe e a rodare i meccanismi collettivi.

Ma non finisce qui: sono previste ulteriori amichevoli, tra Italia e estero, in fase di definizione, che completeranno il percorso di avvicinamento al primo grande obiettivo stagionale: la Women’s Cup.

Obiettivo Women’s Cup: il Milan cerca la Final Four

Inserito nel Girone C, il Milan affronterà Sassuolo, Roma e la neopromossa Ternana Women. La formula del torneo prevede una fase a gironi secca: solo la prima classificata e la miglior seconda accederanno alla Final Four, in programma a fine settembre.

Per Bakker, dunque, sarà fondamentale arrivare pronta all’esordio, previsto tra il 23 e il 25 agosto, con il debutto contro il Sassuolo. Il torneo rappresenta non solo un’occasione per alzare un trofeo, ma anche un modo per testare il livello competitivo della rosa in un contesto semi-ufficiale, ben prima dell’inizio della Serie A Femminile (previsto a ottobre).