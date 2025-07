Prosegue il lavoro del Milan Femminile: le parole di coach Bakker e il calendario delle amichevoli

Di seguito si riporta il report delle prime settimane di lavoro, le dichiarazioni dell'allenatrice Bakker e i prossimi appuntamenti amichevoli del Milan Femminile. Il comunicato apparso sul sito web rossonero:

"Prosegue, all'insegna dell'intensità, il lavoro quotidiano del Milan femminile alla PUMA House of Football. Pur prive delle giocatrici impegnate agli Europei in Svizzera - con una doverosa menzione per le azzurre Laura Giuliani e Julie Piga attese dalla Semifinale contro l'Inghilterra campione in carica - le rossonere si avvicinano a spron battuto al primo test amichevole del loro precampionato, improntato all'insegna dell'internazionalità.

Sarà infatti in Svizzera il primo assaggio di calcio giocato per Grimshaw e compagne: sabato il Milan sarà di scena in un competitivo triangolare contro le tedesche del Norimberga e le svizzere dello Zurigo, avversarie di rango per saggiare i progressi di una squadra reduce da un campionato in crescita continua. "Non vediamo l'ora", ci dice in merito all'impegno di questo fine settimana Coach Suzanne Bakker.

"Siamo già alla terza settimana di lavoro", continua l'allenatrice rossonera, "le giocatrici sono tornate a Milano con un'energia positiva. Non siamo al completo per via dell'Europeo, ma grazie all'aiuto di alcune ragazze della nostra Primavera stiamo lavorando duramente e con entusiasmo tra palestra e campo per prepararci al meglio all'inizio della stagione, sia tatticamente che fisicamente".

Segnali importanti e incoraggianti in vista di una stagione che partirà subito con le marce alte, poiché dopo i test di agosto (le amichevoli con Rangers, Fiorentina e Chelsea oltre all'esordio nella Women's Cup con il Sassuolo) l'annata proseguirà a gran ritmo con una Serie A a 12 squadre che si annuncia molto competitiva. "C'è molto tempo per conoscerci meglio", conclude Coach Bakker. "C'è un bel clima nel gruppo, le nuove giocatrici sono state accolte bene".