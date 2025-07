Juve-Vlahovic, Tuttosport: "C'è un accordo con l'agente per la buonuscita"

vedi letture

Il nome di Dusan Vlahovic è uno dei più caldi in questa sessione estiva di calciomercato: l'attaccante serbo è chiaramente fuori dal progetto della Juventus, ha un contratto molto pesante ma allo stesso tempo va in scadenza tra meno di un anno. Una gatta da pelare non banale per il nuovo direttore sportivo bianconero Damien Comolli che, in ogni caso, sta cercando di arrivare a una soluzione. Da lontano il Milan osserva, nella speranza che possa approfittare dell'occasione e mettere le mani su una punta da affiancare a Santi Gimenez.

Tuttosport questa mattina riferisce degli aggiornamenti sulla trattativa Juventus-Vlahovic: "Comolli 'stappa' Vlahovic. Sono giorni cruciali per il confronto sul futuro di Dusan: c'è un accordo con Ristic per la buonuscita, serve un patto per evitare brutte sorprese a fine mercato". Presto un nuovo incontro con l'agente di persona, con cui c'è un'intesa per una buonuscita da 10 milioni. Prima, però, il club bianconero vuole sondare fino in fondo la possibilità di una cessione e chiede 25 milioni: questa cifra però non ha attirato nessuno, men che meno il Milan che sembra proprio in attesa che il serbo venga semplicemente libero di andare. Il patto tra Juve e Ristic, agente del calciatore, è di non arrivare con un'offerta al ribasso a fine mercato.