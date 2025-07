Esordio ufficioso per Ricci, il CorSport: "La regia è servita. Sfida con Rice"

Nella partita di oggi contro l'Arsenal, la prima delle tre amichevoli in calendario per il Milan durante la tournée in Asia e Pacifico, ci saranno solamente due volti nuovi a disposizione di Massimiliano Allegri: uno è il secondo portiere Pietro Terracciano, l'altro si candida a essere uno dei titolari sia oggi a partire dalle 13.30 italiane che nel corso della stagione ed è Samuele Ricci. Per l'ex centrocampista granata si tratta dell'esordio ufficioso con il Diavolo: aveva giocato contro Milan Futuro ma il test era a porte chiuse e non c'è stata la possibilità di vederlo all'opera.

Oggi il Corriere dello Sport gli dedica un pezzo e titola: "Ricci, la regia è servita". E ancora si legge: "Allegri lo ha voluto fortemente, punta su di lui, ha fiducia". Il tecnico livornese aveva chiesto soprattutto giocatori in mezzo al campo abili a giocare il pallone, per evitare la prima linea di pressione: le scelte di Ricci e Modric vanno in questo senso. Il classe 2001 oggi sarà schierato mediano e avrà modo di confrontarsi, anche se con i ritmi del calcio di luglio, con Declan Rice, uno che in quel ruolo rappresenta al momento l'élite mondiale.