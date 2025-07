Jashari in stallo, la Gazzetta: "Con il Brugge ora è braccio di ferro"

Non si può dire che la situazione Ardon Jashari sia cambiata più di tanto. O meglio, il calciatore continua a spingere con sempre più forza per il trasferimento in rossonero ma non cambia nella sostanza la risposta del Club Brugge: no. Questa mattina la Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della trattativa e a raccontare i recentissimi sviluppi che la caratterizzano. Già dal titolo si capisce che siamo ancora fermi nello stallo delle ultime settimane: "Tra Club Brugge e Jashari ora è braccio di ferro".

Nel sottotitolo del pezzo, si cerca di riassumere in breve i pochi nuovi elementi: "Sale la tensione tra il club belga e l'agente dello svizzero che vuole solo il trasferimento a Milano". Il procuratore Krasniqi anche nella serata di ieri ha ribadito la ferma volontà del centrocampista a cui è stato risposto con una ferma volontà da parte del club. Il Club Brugge continua ad aspettare un rilancio rossonero, con il Milan che è già arrivato a 32.5 milioni più bonus: dal Belgio vorrebbero un totale di 40 milioni, come ormai noto da tempo. Domenica inizia il campionato per i nerazzurri e c'è da capire se Jashari proverà a strappare ulteriormente chiedendo di allenarsi in solitaria.