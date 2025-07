Estupinan ok, ma il CorSport avverte: "Ne mancano ancora due"

Dopo una piccola telenovela di un weekend per Archie Brown, il Milan ha virato con decisione su Pervis Estupinan e lo ha chiuso in pochi giorni, tanto che tra poche ore il terzino sudamericano, nazionale dell'Ecuador, atterrerà a Milano dove svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il suo nuovo contratto. Il calciatore arriva dal Brighton per circa 19 milioni di euro complessivi, suddivisi tra 17 di parte fissa e 2 di bonus: domani ripartirà immediatamente, alla volta di Hong Kong dove si unirà ai suoi nuovi compagni.

Fatto Estupinan, però, ora serve chiudere il resto: almeno il terzino destro e Jashari. Ed è su questo tema che si concentra il Corriere dello Sport questa mattina: "Estupinan, è fatta. I rossoneri incassano un altro sì, ne mancano due. Doué va a oltranza". Guela Douè è assolutamente il profilo favorito per il ruolo di terzino destro ma il muro del suo club sembra difficile da abbattere: "Trattativa con lo Strasburgo snervante: la base è 30 milioni". Per Jashari ieri 15 di allenamento con la squadra in palestra, la sua posizione non cambia di un centimetro: vuole il Milan.