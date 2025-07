Estupinan rossonero, la Gazzetta: "Per i tifosi del Brighton valeva molto di più"

Pervis Estupinan oggi diventerà un nuovo giocatore del Milan e il quarto acquisto di questa campagna di calciomercato per i rossoneri. Il terzino ecuadoregno arriva a titolo definitivo dal Brighton dove è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. L'atterraggio a Milano è previsto per l'ora di pranzo: successivamente il laterale sudamericano svolgerà le visite mediche e quindi firmerà un contratto di cinque anni. Domani Estupinan raggiungerà i nuovi compagni in tournée che, dopo la gara contro l'Arsenal di oggi alle 13.30 italiane a Singapore, si sposteranno a Hong Kong dove sabato incontreranno il Liverpool.

La Gazzetta dello Sport dedica largo spazio al nuovo acquisto rossonero titolando così: "Un nuovo diavolo. Estupinan è fatta per 18 milioni. Oggi a Milano, domani da Allegri". Il sottotitolo aggiunge le seguenti informazioni: "Primo giocatore dell'Ecuador della storia rossonera. Firmerà 5 anni di contratto, poi subito tournée". Come detto Estupinan arriva per poco meno di 20 milioni totali, una cifra che non ha convinto alcuni sostenitori del club inglese i provenienza. Scrive la rosea: "I tifosi del Brighton critici per le cifre della cessione di Pervis: per loro valeva molto di più".