Si parte con Rafa punta, la Gazzetta: "Contro l'Arsenal un Leao da nove"

Oggi, più o meno mentre Pervis Estupinan starà per mettere piede a Milano, dall'altra parte del globo i suoi nuovi compagni scenderanno in campo contro l'Arsenal per la prima amichevole della tournée in Asia e Pacifico. Il calcio di inizio al National Stadium di Singapore è fissato per le ore 13.30 italiane e sarà l'occasione per vedere all'opera il primo Milan di Massimiliano Allegri, che sarà ancora una versione molto rimaneggiata. Talmente tanto che nel ruolo di centravanti giocherà Rafael Leao.

La Gazzetta dello Sport dedica a questo tema un intero pezzo questa mattina: il portoghese ieri è stato provato in questo ruolo, complice l'assenza per ferie di Gimenez e l'addio vicino di Colombo. La rosea scrive: "Il primo Milan. Contro l'Arsenal un Leao da 'nove' ma anche da leader". Nel sottotitolo: "Senza Gimenez, Allegri userà il portoghese da centravanti in coppia con Pulisic nel test di lusso contro i Gunners". Non ci saranno, tra i convocati in tournée, ne Jimenez nè Fofana che devono riprendersi da qualche acciacco delle prime settimane di allenamento. La rosea indica la difesa a tre con Saelemaekers e Bartesaghi quinti di centrocampo: potrebbe comunque essere un 4-3-3 con il belga esterno offensivo e Tomori riadattato terzino.