Estupinan oggi a Milano: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

La notizia del giorno in casa rossonera è senza dubbio l'arrivo di Pervis Estupinan a Milano. Il terzino sinistro ecuadoregno sarà il quarto rinforzo della campagna acquisti milanista e raccoglierà un'eredità pesante come quella di Theo Hernandez, ceduto all'Al Hilal. Il calciatore arriva per un totale di 19 milioni di euro a titolo definitivo, 17 milioni di parte fissa e 2 di bonus, e firmerà nella giornata odierna un contratto quinquennale. Prima spazio alle visite di rito. Nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, l'ingaggio del laterale è chiaramente il tema centrale nell'ambito rossonero.

La Gazzetta dello Sport mette in primo piano all'interno della sua copertina la notizia, titolando: "La freccia di Max. Milan: preso Estupinan". Nel sottotitolo si legge: "L'erede di Theo oggi a Milano, poi volerà dalla squadra in tournée". Poi un'altra battuta sull'altro evento di oggi a tinte rossonere: "Alle 13.30 a Singapore il debutto di Allegri contro l'Arsenal". Sul Corriere dello Sport la notizia viene data in taglio laterale: "Il Milan ha preso Estupinan". Nell'occhiello: "Al Brighton 17 milioni più 2 di bonus, oggi test con l'Arsenal". Nessun riferimento al Milan nelle prime pagine di Tuttosport e QS.