live mn Estupinan-day: terminati i controlli medici. Tra poco sarà in sede per la firma

17.30 - Terminata anche l'idoneità sportiva: ora l'equadoregno farà una breve sosta rifocillante in hotel per poi spostarsi a Casa Milan per la firma e i contenuti media di rito.

16.36 - Pervis Estupinan ha terminato le visite mediche presso la Clinica La Madonnina e si sta dirigendo ora verso il Centro Ambrosiano per vidimare l'idoneità sportiva.

15.15 - Pervis Estupinan sarà il primo giocaotre proveniente dall'Ecuador a giocare con la maglia del Milan. Si tratta di un ritorno in Italia: era stato infatti portato in Europa dall'Udinese con cui, però, non ha mai giocato. Da lì le esperienze al Granada, Watford, Almeria, Maiorca, Osasuna, Villarreal e infine il Brighton. Intanto le visite mediche sono in corso.

14.27 - Sono cominciate, alla Casa di Cura La Madonnina in centro a Milano le visite mediche per Pervis Estupinan, destinato a diventare il quarto acquisto di questa sessione di mercato rossonera.

14.00 - Le prime immagini di Pervis Estupinan: il sudamericano è atterrato a Linate. Guarda il video

13.32 - Il nuovo acquisto del Milan, in attesa di ufficializzazione, è appena atterrato all'aeroporto di Milano Linate: Pervis Estupinan sosterrà tra poco le visite mediche.

12.40 - Domani, 24 luglio, Pervis Estupinan partirà subito alla volta di Hong Kong dove si unirà al ritiro dei nuovi compagni di squadra, in tournée in Asia e Pacifico. In questo modo il sudamericano dovrebbe essere già a disposizione per la seconda amichevole, contro il Liverpool il prossimo sabato 26 luglio alle 13.30 italiane.

12.20 - Estupinan, come appreso da MilanNews.it, quest'oggi firmerà un contratto quinquennale con il Milan: il giocatore si trasferirà in rossonero per circa 19 milioni, 17 di parte fissa più due di bonus.

12.00 - Il programma della giornata di Pervis Estupinan: il calciatore ecuadoregno atterrerà a Milano per l'ora di pranzo. Successivamente si recherà alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito, all'Ambrosiano per l'idoneità e infine a Casa Milan per la firma sul contratto.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi, mentre il Milan sarà in campo contro l'Arsenal nella prima amichevole della tournée estiva in Asia e Pacifico, a Milano sbarcherà Pervis Estupinan. Il terzino destro della nazionale dell'Ecuador arriva dal Brighton ed è stato scelto dalla dirigenza milanista come l'erede di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Il calciatore è atteso in città all'ora di pranzo e poi vivrà la sua prima giornata in rossonero, che sarà culminata dalla firma sul contratto. Per seguire gli spostamenti del quarto colpo di mercato rossonero, rimanete con noi su MilanNews.it!