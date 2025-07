Al via anche la stagione del Milan Femminile: squadra accolta da Furlani

vedi letture

E' ufficialmente iniziata oggi, lunedì 7 luglio, la nuova stagione sportiva della Prima Squadra femminile del Milan. Le rossonere si sono ritrovate in mattinata presso il centro sportivo PUMA House of Football per svolgere i consueti test di inizio stagione. Ad accoglierle Giorgio Furlani, Chief Executive Officer di AC Milan, Elisabet Spina, Head of Women Football del Club e l’allenatrice Suzanne Bakker, affiancata dal suo staff tecnico.

La presenza di Giorgio Furlani testimonia la vicinanza concreta del Club alla squadra femminile e conferma, una volta di più, la centralità strategica del progetto all’interno della visione del Milan, che punta a valorizzare e sviluppare ogni componente dell’universo rossonero, promuovendo con forza il calcio femminile a livello nazionale e internazionale.

La stagione 2025/26 prenderà ufficialmente il via a fine agosto con la sfida contro il Sassuolo, primo impegno nella Women’s Cup 25/26. In preparazione a questo appuntamento, la squadra disputerà alcune amichevoli sia in Italia che all’estero. Assenti al raduno le calciatrici attualmente impegnate con le rispettive Nazionali nei Campionati Europei: Laura Giuliani, Julie Piga, Emma Koivisto, Gosia Mesjasz e Nadia Nadim.