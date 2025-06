Serie A Femminile, rinnovo totale nel calcio femminile :nuovo format e in arrivo la Serie A Women’s Cup

Il calcio femminile italiano si prepara a una svolta significativa nella stagione 2025-26. Il Consiglio Federale ha infatti definito i format ufficiali delle competizioni professionistiche, tracciando nuove direttrici sia per i tornei di Serie A che di Serie B. Ma la novità principale riguarda l'introduzione di una nuova competizione, la Serie A Women’s Cup, oltre alla ridefinizione della Serie A e della Coppa Italia Femminile Primavera.

A differenza della scorsa stagione, la Serie A Femminile 2025-2026 vedrà aumentare il numero delle partecipanti: dalle 10 attuali si passerà a 12 squadre. Una scelta che risponde alla volontà di ampliare il livello competitivo e coinvolgere un numero maggiore di realtà nel massimo campionato nazionale. Parallelamente, anche la Serie B subirà una modifica: si passerà da 16 a 14 squadre, un ridimensionamento che mira a ottimizzare l’equilibrio del torneo cadetto.

Sul piano del format, si conferma la formula a girone unico, con partite di andata e ritorno, a differenza dell'assetto della scorsa stagione che prevedeva la regular season nella prima fase e la poule scudetto/retrocessione nella seconda fase. Il campionato si svilupperà quindi su un totale di 22 giornate, garantendo un percorso regolare e coerente con i principali standard internazionali. La data d'inizio è stata fissata per domenica 5 ottobre 2025, mentre la stagione sarà preceduta da una nuova competizione pensata per inaugurare l’anno calcistico: la Serie A Women’s Cup

Serie A Women’s Cup: una nuova cornice competitiva per l’élite del campionato

Debutterà, invece, il 24 agosto 2025 la Serie A Women’s Cup, un torneo istituito con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente le 12 squadre protagoniste del massimo campionato. Come definito nel comunicato ufficiale della Federazione, la formula prevede una fase preliminare su base meritocratica, con criteri di composizione dei gironi legati ai piazzamenti della stagione precedente.

La competizione, infatti, si articolerà in due momenti distinti:

Gironi di qualificazione: tre raggruppamenti da quattro squadre ciascuno, con match in gara unica e sorteggi condizionati dal ranking stagionale.

Fase finale: le tre capolista e la miglior seconda classifica accederanno alla Final Four, dove semifinali e finale saranno decise in partite secche.

Non si tratta solo di un torneo “di contorno” al campionato: la Women’s Cup ambisce a diventare un vero banco di prova tecnico e mentale in apertura di stagione, utile per valutare lo stato di forma e la profondità delle rose.

Coppa Italia Femminile Primavera: un progetto giovanile che diventa realtà strutturata

L’altra novità riguarda il calcio giovanile. Dopo una prima edizione sperimentale e aperta alla libera adesione, la Coppa Italia Femminile Primavera entra nel calendario ufficiale con una formula stabile, coinvolgendo in modo diretto i vivai delle 12 squadre di Serie A. Il torneo scatterà il 19 ottobre 2025 e seguirà una logica simile alla Women’s Cup: tre gironi da quattro squadre, partite di sola andata e qualificazione alle semifinali per le prime classificate più la miglior seconda. La strutturazione della competizione conferma la volontà della FIGC di investire in maniera concreta sulle nuove generazioni, offrendo loro un contesto ad alto livello in cui crescere e competere con continuità.