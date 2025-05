Oggi il Milan Femminile chiude il campionato: alle 12.30 si gioca a Roma

vedi letture

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Novanta sono i minuti che mancano alla fine della stagione delle rossonere di Suzanne Bakker: la partita di Roma avrà implicazioni di classifica soltanto per le giallorosse - in corsa per un posto nella prossima Champions League - mentre per Grimshaw e compagne in palio soltanto la voglia di chiudere bene una stagione in crescendo, verso un 2025/26 in cui continuare a migliorare.

SERIE A FEMMINILE

9ª giornata (Poule Scudetto), Roma-Milan, domenica 4 maggio alle 12.30 (DAZN/Raisport) - Stadio Tre Fontane