Serie A Femminile, rimonta perfetta: dal 3-0 al 3-3, il Milan chiude il campionato con orgoglio e cuore

Ultimo atto stagionale per il Milan di Bakker, atteso dalla nona e penultima giornata della Poule Scudetto, prima del turno di riposo che lo terrà fuori nell’ultima giornata. Un weekend che si è aperto con la netta vittoria della Fiorentina sull’Inter di Piovani e i successi di Lazio e Como, rispettivamente contro Sassuolo e Sampdoria nella Poule Salvezza. Le rossonere arrivano alla trasferta con la Roma dopo due sconfitte pesanti: il 4-1 subito nel derby al Puma House of Football e il 2-0 incassato dalla Juventus. Tuttavia, questa seconda fase di campionato aveva finora segnato un’inversione di tendenza per il Milan, capace di inanellare una serie di risultati utili consecutivi che avevano restituito fiducia e motivazione al gruppo. La Roma, invece, è reduce da una giornata di riposo e dalla pesante sconfitta per 3-0 contro l’Inter, e ha bisogno di ritrovare certezze per consolidare il proprio posto tra le prime tre in classifica e garantirsi l’accesso alla prossima Women’s Champions League.

IL MATCH

Partenza sprint delle giallorosse che al 5’ trovano subito il vantaggio: Haavi sfonda sulla sinistra, salta la marcatura e serve un cross teso in area su cui si avventa l’ex Giacinti, brava a beffare la retroguardia milanista e a firmare l’1-0. Il Milan prova a reagire immediatamente: un minuto dopo, Stokic viene lanciata in profondità, ma la difesa della Roma è attenta e recupera con ordine. La gara resta vivace e giocata su ritmi equilibrati, con occasioni da entrambe le parti. Al 16’, Glionna ci prova dalla distanza con un destro potente, ma Giuliani è reattiva e respinge il pericolo. La Roma insiste: al 22’ è ancora Giacinti ad avere la chance del raddoppio, ma il suo tiro sorvola la traversa. Al 28’ arriva l’episodio che può indirizzare il match: tocco di mano in area di Koivisto e calcio di rigore per la Roma. Giugliano si presenta sul dischetto e, con una rincorsa breve e un destro angolato, firma il 2-0.

La ripresa si apre con un’altra doccia fredda per il Milan: al 46’, le giallorosse colpiscono in contropiede con Møller Kühl, che conclude con precisione sul secondo palo e sigla il 3-0. Sembra finita, ma il Milan trova la forza di reagire.

Al 53’ le rossonere accorciano con una bella punizione battuta alla perfezione e finalizzata da Mesjasz, che svetta su tutte e insacca di testa. Il gol ridà linfa al Diavolo, che al 58’ trova anche il 3-2: Arrigoni pesca Ijeh con un filtrante perfetto e l’attaccante, sola davanti al portiere, non sbaglia. Sulle ali dell’entusiasmo, il Milan sfiora il clamoroso pari con Stokic, che però spreca l’occasione calciando fuori. L’intensità aumenta, le ragazze di Bakker alzano il pressing e creano altre situazioni pericolose: al 76’, Ijeh lancia Laurent, ma il suo tiro viene murato dalla difesa romanista. Nel recupero, è ancora Ijeh a salire in cattedra: la svedese prende palla al limite dell’area, si accentra e lascia partire un sinistro potente e preciso che si infila all’angolino. È 3-3: il Milan completa una rimonta spettacolare, ribaltando un passivo pesante e chiudendo la propria stagione con carattere e orgoglio.