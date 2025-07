Restano tre amichevoli nel programma estivo del Milan Femminile: le avversarie

Sabato 2 agosto ci sarà un'amichevole del Milan Femminile, al Guzzi di Coccaglio col Rangers, alle 17.00 in diretta su AC Milan Official App e Milan TV. Poi resteranno Fiorentina e Chelsea, in attesa del via ufficiale: Milan-Sassuolo (weekend 23-24/08) ad aprire la Women's Cup che andrà avanti fino a settembre, invece sarà Genoa-Milan (weekend 04-05/10) l'esordio in Serie A Women.

CALENDARIO MILAN FEMMINILE

Una grande novità per dare il via a una nuova e lunga stagione sportiva. L'edizione 2025/26 della Serie A femminile, ribattezzata Serie A Women, partirà a fine agosto con la Women's Cup, una nuova competizione che vedrà al via tutte e 12 le squadre della massima serie, a competere per conquistare il primo trofeo della nuova annata. Un nuovo libro da scrivere che prevederà una fase a gironi (tre da quattro squadre ciascuno) e una Final Four conclusiva in sede unica per decidere la prima vincitrice dell'albo d'oro. Per le rossonere di Suzanne Bakker questa nuova avventura vedrà il via nel weekend del 23 e 24 agosto, e da oggi conosciamo anche le avversarie: il Milan è stato inserito nel Girone C, insieme a Roma, Sassuolo e Ternana Women.

1ª giornata: 23-24 agosto 2025 - Sassuolo

2ª giornata: 6-7 settembre 2025 - Roma

3ª giornata: 13-14 settembre 2025 - Ternana Women

Final Four: fine settembre 2025

GLI ALTRI GIRONI

Girone A: Juventus, Lazio, Napoli Women e Parma

Girone B: Inter, Fiorentina, Como Women e Genoa