Le pagelle del Milan Futuro - Piacciono i nuovi acquisti. Gala rovina tutto

vedi letture

ASCOLI - MILAN FUTURO 2-2

Raveyre 5 - Il forfait all'ultimo di Nava lo porta a giocare dal primo minuto. Non è esente da colpe in occasione dell'1-1, dove è mal piazzato e fa poco per evitare il gol. Non può nulla sul secondo centro ascolano.

Coubis 6 - Nel complesso tiene bene la posizione, nonostante l'avversario non sia tra i più semplici.

Camporese 6.5 - La guida che serviva e infatti quando esce arriva il patatrac. Ma lo scarso minutaggio avuto a Cosenza nella prima parte della stagione pesa, non ne ha più e il cambio è necessario. Dal 76' Bozzolan sv.

Minotti 5.5 - Ingaggia un duello con Forte, nella maggior parte dei casi lo vince ma viene sovrastato in occasione dell'1-1.

Fall sv - La sua partita dura meno di 20 minuti. Dal 20' Bartesaghi 6 - Pronti, via e si fa ammonire per un intervento su Varone. Che prova subito a intimidirlo. Lascia più alla fascia destra la fase di spinta, si disimpegna comunque bene.

Stalmach 6 - Scherma bene davanti la difesa, si fa rispettare sul piano della lotta. Dal 76' Zeroli sv.

Sandri 7.5 - MVP della partita, serve l'assist per il gol di Ianesi, poi decide di fare tutto da solo con una splendida azione che porta all'1-2. I guai iniziano non appena esce. Dall'84' Gala 2 - Entra, passano pochi secondi e si fa espellere per fallo di reazione. L'Ascoli prenderà coraggio e pareggerà. Imperdonabile.

Malaspina 6.5 - Motore instancabile, palloni recuperati e redistribuiti, bella visione di gioco, avvia la manovra con grande intelligenza.

D'Alessio 6.5 - Spinge tanto e soprattutto nel primo tempo suggerisce a centro area con dei precisi traversoni. Un'ala aggiunta che crea non pochi problemi all'Ascoli. Dall'84' Magni sv.

Ianesi 6.5 - Viene ufficializzato venerdì, è in campo due giorni dopo e subito fa vedere quanto vale. Gol a inizio ripresa dopo averlo sfiorato nel primo tempo. A suo agio nel ruolo di seconda punta, lui che a Pontedera giocava più da esterno d'attacco. Bei numeri, sarà fondamentale in questa seconda parte della stagione.

Magrassi 6 - Il voto è una vita di mezzo per l'abilità nel procurarsi le occasioni da rete e l'incapacità nel trasformarle. Peccato perché il suo peso in attacco si sente e se avesse avuto più freddezza staremmo probabilmente raccontando una vittoria.

Allenatore Daniele Bonera 6 - Il suo Milan è ben messo in campo e coraggioso, c'è poco da rimproverare sulla sua prestazione. Paga caro i cambi, ma Camporese non ne aveva più e nemmeno lui poteva prevedere il gesto di reazione di Gala. Resta il fatto che il Milan butta via ancora una volta una partita.