MN - Le parole di Camporese in conferenza stampa: "Il gol come una liberazione per me, vittoria che ci fa bene ma dobbiamo mettere più personalità"

Il Milan Futuro torna a vincere. E questa è già una grande notizia. I rossoneri battono il Campobasso per 3-2 e si portano a casa i tre punti con grandissimo carattere, segnando il terzo gol allo scadere dopo essere appena stati rimontati a inizio recupero. Questa è la vera notizia di oggi: un Mila Futuro che con le unghie e con i denti si rimette in totale discussione per queste ultime, fondamentali, quattro partite. L'eroe di giornata, capitan Camporese, il quale ha voluto parlare così nella conferenza stampa post partita:

Gol e vittoria

"È stato un gol importante, una liberazione. Però non nascondiamoci, abbiamo dei limiti in questo momento e so che non è facile anche per i tanti giovani gestire una situazione di classifica. Però bisogna fare uno step di crescita, e si è visto anche oggi. Alle prime difficoltà tendiamo a perdere un po’ di fiducia e ad avere un po’ di paura. Dobbiamo avere più personalità, so che è il primo anno ma dovremo gestire meglio le difficoltà, oggi è andata bene".

Carattere contro ogni difficoltà

"Credo che in questa partita ci sia stata anche un po’ di rabbia, perché non volevamo ancora perdere punti. Mancano poche partite e proveremo a fare di tutto per salvarci. Alla squadra ho detto di dare tutto e di evitare altri errori, perché non possiamo più sbagliare".

Il gol allo scadere

"Il gol? È stato bravo Turco a farmi da sponda, poi c’è stata un po’ di fortuna sicuramente, io ho pensato solo a calciare forte e angolato. Per me possiamo salvarci anche all’ultimo minuto dei play out, ma l’importante è salvarsi".

L'arrivo al Milan e le prime difficoltà

"Quando sono arrivato qui pensavo di avere meno difficoltà, però dobbiamo cercare di restare più sul pezzo. La salvezza non è ancora raggiunta, oggi mi sto rendendo conto che per quanto ci stiamo impegnando non stiamo raccogliendo i punti che ci meritiamo. Ho detto alla squadra di avere reazione e cercare di portarsi qualche episodio dalla propria parte”.