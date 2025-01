live mn Ascoli-Milan Futuro (2-2): mai una gioia. I rossoneri buttano via la vittoria con una follia

14.27 - L'ingenuità di questo Milan Futuro sta compromettendo seriamente il campionato. Ad Ascoli i rossoneri meriterebbero la vittoria e ce l'avevano in pugno, ma un'ingenuità di Antonio Gala, pochissimi secondi dopo il suo ingresso in campo, gli costa il cartellino rosso dando coraggio all'Ascoli nell'assalto finale, premiato da un nuovo entrato. E continua il digiuno di vittorie, che manca dall'8 dicembre e la situazione salvezza resta a dir poco complicata. Resta tanta rabbia, perché questo Milan era sceso in campo col giusto spirito, rischiando poco contro una squadra attrrezzata per un campionato di alto livello. Nel primo tempo i ragazzi di Bonera sfiorano per tre volte il gol, lo trovano due volte nella ripresa con il nuovo acquisto Ianesi e con Sandri, migliore in campo. In mezzo un gol di Forte ma di fatto sull'1-2 l'Ascoli sembrava aver subito il colpo. Fino alla follia di Gala, entrato all'84' per Sandri e subito espulso. Milan Futuro terzultimo, a sei punti dalla zona salvezza. Prossima sfida fra sette giorni contro il Rimini al "Chinetti" di Solbiate Arno.

90'+6 - Triplice fischio, finisce 2-2. Buttiamo via due punti.

90'+3 - Soffrerenza incredibile. E pensare che il Milan aveva in pugno la partita.

90' - Concessi sei minuti di recupero.

88' - Pari dell'Ascoli col nuovo entrato D'Uffizi, sugli sviluppi di calcio d'angolo è il più lesto a trovare il pallone e a scagliarlo in rete.

85' - Il cartellino rosso arriva per fallo di reazione, ingenuità incredibile per Gala.

84' - Attenzione, cartellino rosso per Gala pochi secondi il suo ingresso in campo. Sono passati pochissimi secondi, qualcosa di incredibile!

84' - Cambio per il Milan: fuori D'Alessio e Sandri, dentro Magni e Gala.

83' - Problemi per Minotti, a seguito di uno scontro con Forte.

82' - Doppio cambio per l'Ascoli: fuori Alagna e Marsura, dentro Tirelli e D'Uffizi.

79' - Il Milan rischia grosso, l'Ascoli ha l'occasione per pareggiare ma si comporta bene la difesa rossonera compatta a murare le occasioni marchigiane.

76' - Doppio cambio per il Milan: fuori Camporese e Stalmach, dentro Bozzolan e Zeroli.

70' - Il gol di Sandri si è fatto sentire, con l'Ascoli che ha accusato il colpo. I rossoneri provano a gestirla.

66' - Triplo cambio per l'Ascoli: escono Maurizii, Bando e Tremolada, entrano Adjapong, Bertini e Silipo.

63' - Fa tutto il centrocampista che fa una giocata d'alta scuola per liberarsi di Gagliolo, si invola in contropiede, prende la mira e col sinistro dal limite dell'area supera il portiere.

62' - E C'È L'IMMEDIATA REAZIONE DEL MILAN!!!! GOL DI SANDRI, 1-2!!!!!!

62' - Un vero peccato il gol subito, considerando l'ottima prestazione fin qui dei rossoneri.

61' - Bella azione manovrata dei bianconeri, col centravanti che raccoglie un traversone perfetto dalla sinistra e di testa supera un Raveyre non impeccabile nella circostanza.

60' - L'Ascoli pareggia con Francesco Forte.

57' - Ammonito Raveyre per perdita di tempo.

56' - Prova a reagire l'Ascoli con Forte, ma la sua conclusione dalla distanza finisce alta.

52' - Ammonito l'ascolano Forte per proteste.

51' - Milan in fiducia, Stalmach atterrato al limite dell'area da Bando. Punizione per i rossoneri.

48' - Da segnalare che Lapo Nava, che era il titolare designato per la porta del Milan, ha accusato un fastidio durante il riscaldamento e pertanto Bonera gli ha preferito all'ultimo Raveyre.

46' - Mortifero l'ex Pontedera nello stappare la partita, abile a raccogliere il suggerimento di Sandri. Il suo piatto destro da buona posizione non ha lasciato scampo a Livieri

46' -GOL DEL MILAN!!! IANESI!!!

13.35 - Si riparte!

13.19 - Un buon primo tempo del Milan Futuro che soffre il giusto ad Ascoli. Buono l'impatto fin qui dei nuovi acquisti Camporese e Ianesi, con quest'ultimo che ha anche una palla gol. Rossoneri vicini alla rete in altre due occasioni con l'altro acquisto di gennaio, Magrassi. Rossoneri che sfruttano l'ampiezza e puntano sui cross, soprattutto dalla destra. Da segnalare l'infortunio di Fall che ha dovuto lasciare il campo al 20', al suo posto Bartesaghi.

45'+2 - Finisce il primo tempo.

45' - Concessi due minuti di recupero.

45' - MAGRASSI! Terza occasione per il Milan. Cross dalla destra di Sandri, il centravanti prende il tempo e colpisce ma il pallone finisce fuori.

38' - Bartesaghi interviene fallosamente su Varone: ammonito il milanista.

38' - IANESI! Altra occasione per il Milan. Malaspina trova il varco per D'Alessio, cross dalla destra e testa del nuovo acquisto con pallone che finisce alto.

37' - Stalmach fermato fallosamente da Bando, giallo per l'ascolano.

35' - Contrasto fortuito Malaspina-Varone, ha la peggio l'ascolano che è a terra, soccorso dai medici.

33' - MAGRASSI! Prima grande occasione per il Milan, con l'attaccante che vince un duello e si addentra in area, tirando però altissimo.

29' - Milan subito pronto a colpire in contropiede: D'Alessio dalla destra trova Sandri, ma anche il suo tiro è troppo debole e facile preda del portiere.

28' - Occasione Ascoli: Alagna sfonda sulla destra e mette in mezzo, cross per Forte che però calcia debolmente e Raveyre para facilmente.

23' - Fase calante della partita con l'Ascoli che ha abbassato il ritmo.

20' - Fall non ce la fa, e viene sostituito. Al suo posto Bartesaghi.

19' - Fall a terra, l'esterno accusa dei problemi fisici.

18' - Il primo tentativo è dell'Ascoli, con una punizone di Tremolada. La conclusione è deviata in corner, il primo della partita.

15' - Molto attenta la difesa rossonera fin qui, guidata dal nuovo acquisto Camporese.

11' - Poche emozioni fin qui. Il Milan controlla senza rischiare.

7' - C'è ili primo ammonito della partita, è Fall che commette fallo su Alagna.

4' - Intervento di Stalmach su Varone, l'ascolano chiede l'ammonizione ma l'arbitro si limita a concedere la punizione ai bianconeri.

12.32 - Si parte!

- - -

12.25 - Amici di MilanNews, benvenuti dal "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno. Alle 12.30 scende in campo il Milan Futuro in una sfida valida per la 23ª giornata del girone B di Serie C. Sfida complicata per i rossoneri, reduci da un pesantissimo ko interno contro la Torres. L'avversario è l'Ascoli, una delle migliori squadre del torneo ma protagonista fin qui di un campionato ampiamente al di sotto delle aspettative. Daniele Bonera si gioca subito la carta dei due nuovi acquisti, Camporese e Ianesi, entrambi titolari. Di seguito le formazioni ufficiali:

ASCOLI (4-3-1-2): Livieri; Alagna, Gagliolo, Piermarini, Maurizii; Varone, Bando, Marsura; Tremolada; Forte, Corazza. A disp.: Sciammarella, Raffaelli, Curado, Bertini, Adjapong, Silipo, Tirelli, D’Uffizi, Menna, Lo Scalzo, Maiga Silvestri, D’Amore, Toma, Gagliardi, De Witt. All.: Di Carlo.

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Minotti; Fall, Stalmach, Sandri, Malaspina, D’Alessio; Ianesi, Magrassi. A disp.: Mastrantonio, Bozzolan, Bartesaghi, Hodzic, Zeroli, Magni, Sia, Gala, Omoregbe, Paloschi. All. Bonera.

ARBITRO: Mirabella di Napoli.

ASSISTENTI: Nigri di Trieste e Masciale di Molfetta.

IV UFFICIALE: Velocci di Frosinone.

