Oggi si chiude la giornata di Serie C, ma il Milan Futuro non è già più ultimo

34ª giornata del girone B di Serie C che si avvia verso la conclusione. In giornata si sono giocate tutte le partite che coinvolgono le squadre che lottano per evitare la retrocessione. Sorprendente il successo della Lucchese, peraltro netto, sulla Ternana di Ignazio Abate mentre il pareggio fra SPAL e Legnago accontenta soprattutto il Milan perché da una parte i ferraresi si vedono rosicchiare due punti dai rossoneri e dall'altra i veneti non ci agguantano in classifica, dove peraltro hanno dalla loro parte gli scontri diretti. Pertanto il Milan in questo ultimo turno fa ufficialmente un doppio balzo in avanti, dall'ultimo al terzultimo posto e se il campionato finisse oggi sarebbe playout contro la SPAL. Di seguito il quadro aggiornato:

SERIE C - GIRONE B, 34ª GIORNATA

Perugia - Pineto 3-0

Pianese - Pontedera 0-3

Milan Futuro - Campobasso 3-2

Pescara - Arezzo (rinviata)

Carpi - Gubbio 0-2

Ascoli - Vis Pesaro 0-0

Lucchese - Ternana 4-1

Rimini - Sestri Levante 4-2

SPAL - Legnago 1-1

Virtus Entella - Torres (31 marzo ore 20.30)

CLASSIFICA

Virtus Entella 74

Ternana 70

Torres 60

Pescara 58

Vis Pesaro 56

Pineto 52

Arezzo 52

Pianese 47

Rimini 46

Gubbio 44

Perugia 43

Pontedera 41

Carpi 40

Campobasso 39

Ascoli 38

Lucchese 33

SPAL 29

Milan Futuro 27

Sestri Levante 26

Legnago 25

MARCATORI

18 reti: Cicerelli (Ternana)

15 reti: Bruzzaniti (Pineto)

14 reti: Mignani (Pianese) e Pittarello (Arezzo)

12 reti: Cianci (Ternana) e Fischnaller (Torres)

11 reti: Antenucci (SPAL), Corazza (Ascoli), Di Nardo (Campobasso), Magnaghi (Lucchese) e Parigi (Rimini)

35ª GIORNATA

Legnago Salus - Pianese (4 aprile, ore 20.30)

Pineto - Pescara (4 aprile, ore 20.30)

Sestri Levante - Milan (5 aprile, ore 15)

Vis Pesaro - Rimini (5 aprile, ore 15)

Gubbio - Ascoli (5 aprile, ore 17.30)

Pontedera - Lucchese (5 aprile, ore 17.30)

Torres - SPAL (6 aprile, ore 12.30)

Arezzo - Perugia (6 aprile, ore 15)

Campobasso - Virtus Entella (6 aprile, ore 15)

Ternana - Carpi (6 aprile, ore 15)